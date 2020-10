Mercato – Ore calde prima della chiusura, da Asamoah a Nainggolan: il punto

E’ stata una giornata per l’Inter dal punto di vista del mercato ed il via-vai visto sotto la sede in Via della Liberazione a Milano è stato una dimostrazione. Già in mattinata c’è stato l’arrivo di Matteo Darmian per svolgere le visite mediche, per poi passare in sede per la firma del contratto e domani arriverà l’ufficialità.

Sempre nel pomeriggio altro incontro a Milano, questa volta con Radja Nainggolan protagonista. La volontà del Cagliari di riportare il Ninja in Sardegna è forte ma manca ancora l’accordo economico tra il patron Giulini e l’Inter, che non vuole cedere il centrocampista di nuovo in prestito. In serata poi nella sede nerazzurra ha fatto visita il dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali. Probabile interesse da parte dei neroverdi per Asamoah, vista la presenza dell’intermediario Edoardo Crnjar. Trattativa – ovviamente – subito smentita dai diretti interessati.

Sono gli ultimi giorni di mercato – chiuderà lunedì alle 20:00 – e nonostante il grosso sia stato già fatto la sorpresa è sempre dietro l’angolo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<