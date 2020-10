Romano: “Inter e Marcos Alonso più lontani, ecco le richieste del Chelsea. Operazione complicata”

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, su Calciomercato.com ha fatto il punto sulla trattativa in ballo tra Inter e Chelsea per Marcos Alonso. L’esterno spagnolo potrebbe essere l’ultimo colpo messo a segno dalla dirigenza nerazzurra ma i segnali che arrivano dall’Inghilterra non sono incoraggianti.

Ecco le sue parole: “Marcos Alonso e l’Inter oggi sono più lontani. Perché dopo la cessione di Dalbert, la dirigenza nerazzurra ha effettivamente mosso i suoi passi per provare ad ottenere l’esterno spagnolo dal Chelsea dopo il litigio con Frank Lampard. Ma l’ultimo colpo ad ora è complesso, perché il Chelsea ha fatto sapere che oltre al prestito oneroso, pretende anche l’intero pagamento dello stipendio di Alonso e le condizioni economiche dell’operazione diventano complicate. Non è facile portare lo spagnolo da Conte, insomma; l’Inter si ritiene già coperta”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<