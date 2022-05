Mercato – Inter, derby col Milan per il baby Ekitike: fissato il prezzo

Il giovanissimo attaccante è finito nel mirino dei nerazzurri

Utilizzare la parola derby nella giornata odierna e non fare riferimento alla sfida a distanza per lo scudetto tra Inter e Milan risulta davvero tanto complicato. I nerazzurri, reduci dal successo strepitoso in rimonta di venerdì sera contro l'Empoli, ripongono le loro ultime speranze in questo finale di stagione nella trasferta dei rossoneri a Verona, in programma questa sera alle 20.45.