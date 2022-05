GdS – Ottimismo Inter su Bastoni: come cambia la difesa nerazzurra

Il centrale nerazzurro ieri è tornato ad allenarsi senza fastidi

Dopo essere stato assente nelle ultime tre partite per un problema al polpaccio, Alessandro Bastoni sembra finalmente essere pronto al rientro. Il centrale nerazzurro ha già cerchiato in rosso la sfida di mercoledì sera a Roma, quando la sua Inter si giocherà la Coppa Italia nella finalissima contro la Juventus. Un recupero importantissimo per il tecnico Simone Inzaghi, come spiegano anche i numeri difensivi della retroguardia nerazzurra con e senza l'ex Atalanta.

Con i gol subiti venerdì sera, poi, l'Inter ha anche perso il primato per il minor numero di gol subiti, adesso nelle mani del Milan con una rete di vantaggio. Tornando al rientro di Bastoni, invece, sarà ovviamente Dimarco a dover tornare ad accomodarsi in panchina. L'ex Verona ha garantito maggiore pericolosità con le sue sovrapposizioni a sinistra, ma ha dato allo stesso tempo meno sicurezza al reparto in fase difensiva. Con Bastoni - tornato in campo nell'allenamento di ieri secondo le ultimissime de La Gazzetta dello Sport - l'Inter ritroverà maggiore equilibrio complessivo, indispensabile per una partita dal valore così alto.