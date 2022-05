Altra chance sprecata da Correa: l’Inter ha già deciso cosa fare sul mercato

Il Tucu non ha convinto nelle ultime tre apparizioni dal primo minuto

Lontano dagli infortuni di inizio anno e con una condizione fisica ritrovata, Joaquin Correa nell'ultimo periodo ha ricevuto parecchie opportunità dal suo allenatore. Se escludiamo la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro il Milan, nella quale ha giocato una buonissima partita in coppia con Lautaro Martinez approfittando degli enormi spazi concessi dalla retroguardia rossonera sulle ripartenze, nelle ultime tre gare di campionato nelle quali è partito dal primo minuto (Spezia, Bologna ed Empoli), il Tucu non ha invece inciso.