Inter, Inzaghi maestro di Coppa: contro la Juventus cerca il bis

Il tecnico nerazzurro ha già sollevato un trofeo in questa stagione

E' iniziato ufficialmente il countdown in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì sera allo Stadio Olimpico. Inter e Juventus si sfideranno per la quarta volta in questa stagione, dopo i due incroci di campionato più la Supercoppa Italiana vinta lo scorso gennaio dai nerazzurri con la rete allo scadere di Alexis Sanchez. Per Simone Inzaghi si ripresenta davanti una nuova finale di coppa, vera e propria specialità della casa dando uno sguardo ai precedenti dell'allenatore.

All'Inter si è presentato come meglio non poteva, alzando la sua terza Supercoppa davanti ai volti tristi dei calciatori della Juventus. Una scena che Simone Inzaghi spera di poter replicare tra appena tre giorni, quando avrà l'opportunità di poter sollevare l'ottavo trofeo da allenatore della sua carriera, in attesa di scoprire se anche in campionato torneranno in alto le quotazioni nerazzurre. Ma questo lo scopriremo già stasera al termine di Verona-Milan: orologi puntati per le 22.45...