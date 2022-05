Inter-Mkhitaryan, chiusura vicinissima! I dettagli e le cifre dell’operazione

Il punto sulla trattativa tra i nerazzurri e l'armeno

L'Inter e Henrikh Mkhitaryan non sono mai stati così vicini. Dopo la notizia dell'importante offerta avanzata dal club nerazzurro nei confronti dell'armeno, proprio in questi minuti stanno piovendo ulteriori conferme sull'affare ormai prossimo alla chiusura tra le parti. Biennale da 3,5 milioni netti all'anno l'offerta dell'Inter (3 milioni quelli invece garantiti dalla proposta di rinnovo della Roma), accompagnata da un progetto tecnico che ambisce alla vittoria dello Scudetto e ad un buon cammino in Champions League. Nei prossimi giorni, quindi, saranno fissate le visite mediche e l'affare verrà completato ufficialmente.