Mercato – Sale Asllani come vice-Brozovic: l’Inter ha la giusta contropartita

Il club nerazzurro ha trovato la chiave per sbloccare l'affare

Dal vertice di mercato di lunedì è stata sottolineata, ancora una volta, la necessità di un vice- Brozovic . Il nome che è maggiormente emerso è quello di Kristjan Asllani , giovane classe 2002 dell'Empoli. In questo momento, l'Inter sta studiando la strategia per affondare il colpo, anche se non sarà facile.

"L’Inter non è nella condizione di poter spendere molto ora - scrive La Gazzetta dello Sport - ma ha argomenti interessanti su cui far leva per convincere la dirigenza toscana". Uno di questi è Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell'Inter che non verrà riscattato dal Basilea (per la cifra di 8 milioni di euro pattuita con il club svizzero) e tornerà alla base al costo di un milioni di euro. Pinamonti saluterà l'Empoli a fine stagione, così la squadra toscana avrà bisogno di un nuovo attaccante ed Esposito potrebbe fare al caso del presidente Corsi.