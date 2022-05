Oggi l’incontro Inter-Dybala: cifre, anni di contratto, tempistiche e firma

Il punto della situazione nella trattativa tra l'Inter e il 10 argentino

Simone Frizza

Avverrà nella giornata di oggi il primo incontro ufficiale dopo diverso tempo tra l'Inter e lo staff di Paulo Dybala. L'attaccante argentino spinge per il nerazzurro, ed oggi il suo procuratore, Jorge Antun, rivedrà il management interista per riaggiornarsi sulla possibilità di trasferimento. La proposta dell'Inter, confermata ormai da più fonti, è la seguente: contratto quadriennale (eventualmente con opzione 3+1) da non più di 6 milioni a stagione come base fissa. A questi possono aggiungersi però dei bonus, che farebbero lievitare la cifra fin oltre i 7 milioni, in linea con il tetto ingaggi massimo che il club può permettersi di offrire ad un singolo calciatore.

La presunta concorrenza della Roma non spaventa: l'Inter sa di essere in cima alle preferenze di Dybala per diverse motivazioni. In primis, le prospettive sportive di poter competere per la vittoria del campionato e di giocare la Champions League. Poi, un sistema di gioco offensivo e di qualità, che lo posizionerebbe al centro del progetto con la stima totale dell'allenatore. Infine, il gruppo solido pronto ad accoglierlo nello spogliatoio, capeggiato dagli argentini Lautaro Martinez e Correa. Senza dimenticare Beppe Marotta, con il quale il rapporto è splendido ormai da anni.

Prima, però, non va dimenticata la necessità di mercatodi alleggerire il monte ingaggi: lo spazio per Dybala dovrà essere lasciato da Arturo Vidal ed Alexis Sanchez, con cui urge trovare l'intesa per separarsi con relativa buonuscita. Il giocatore freme, ma l'Inter continua a predicare calma: l'eventuale chiusura dell'affare non è comunque prevista a brevissimo.

Anche Steven Zhang però è consapevole dell'importanza di questo colpo e spinge: in casa Inter la volontà è chiara e totale.