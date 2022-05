Inter, si tratta il rinnovo di Skriniar: il punto della situazione

L'Inter conta di chiudere in tempi brevi

Se da un lato i media continuano a parlare di una possibile cessione di Bastoni - con l'Inter che ne ha fissato il prezzo - dall'altro, in mattinata, il Corriere dello Sport ha riportato la notizia secondo cui la trattativa dell'Inter per il rinnovo di Milan Skriniar sarebbe già partita. Precisamente, le parti si sarebbero incontrate in un hotel del centro di Milano la scorsa settimana.