Sky – Chelsea e Inter, contatti vivi per Moses: si cerca l’accordo. Può tornare in prestito

Contatti sempre vivi tra Chelsea e Inter per definire il ritorno in prestito a Milano di Victor Moses. Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com, la dirigenza dei Blues sta provando in queste ultime ore di mercato ad alleggerire la rosa degli esuberi.

L’Inter ci sta provando, in modo tale da dare un’ulteriore opzione a Conte sugli esterni, dopo aver incassato il no al prestito per Marcos Alonso. Il tempo non gioca a favore dei due club, sono previste novità imminenti nelle prossime ore.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<