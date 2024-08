Bluff dell’Inter: “Il COLPO in Attacco arriva a QUESTE condizioni”

Il calciomercato dell’Inter potrebbe non finire con l’arrivo di un nuovo difensore mancino, annunciato esplicitamente nelle ultime ore sia dal presidente Giuseppe Marotta che da Alessandro Bastoni subito dopo l’esordio di Marassi contro il Genoa.

Secondo il Corriere dello Sport, nonostante le smentite di rito, potrebbe esserci spazio anche per un nuovo attaccante. Tutto parte dalla richiesta dell’allenatore Simone Inzaghi di avere cinque punte a disposizione in vista di una stagione che si preannuncia lunghissima e impegnativa, con un numero potenziale di 69 partite.

Com’è noto, l’Inter ha bisogno di un interprete offensivo che abbia caratteristiche differenti rispetto a chi è già presente in rosa: abilità nel dribbling, nell’uno contro uno e capacità di creare superiorità numerica. Per arrivarci, però, il club nerazzurro avrebbe bisogno di due cessioni: quella di Joaquin Correa e quella di Martin Satriano.

Calciomercato Inter: nuovo attaccante con le uscite di Correa e Satriano

Più facile liberarsi dell’uruguaiano, anche per via di un ingaggio contenuto. Anzi, se fosse dipeso dall’Inter la cessione sarebbe già avvenuta visto l’accordo totale raggiunto con il Brest qualche settimana fa per circa 6 milioni di euro, ma il giocatore ha fatto saltare la trattativa. Su di lui adesso c’è il Marsiglia (che trova maggior gradimento lato Satriano), ma la proposta è stata quella di un prestito con diritto di riscatto: i nerazzurri chiedono invece un trasferimento a titolo definitivo alle stesse cifre pattuite con il Brest.

È molto intricata, invece, la situazione intorno a Correa. Sul giocatore durante l’estate sono stati registrati alcuni interessamenti da Argentina, Turchia e anche dai suoi ex club Lazio e Siviglia, senza che si arrivasse però a offerte concrete. In Serie A la squadra più interessata è il Genoa, che ha bisogno di sostituire Albert Gudmundsson passato alla Fiorentina. Alberto Gilardino ha ammesso che il Tucu avvrebbe le caratteristiche giuste, ma sembra difficile arrivare a una quadra con il Grifone che consenta di soddisfare le due richieste dell’Inter: ricavare qualcosa dal cartellino e risparmiare sull’intero ingaggio da 3,5 milioni netti. In caso contrario, Correa rimarrà all’Inter e si svincolerà nel 2025. E i nerazzurri rimarranno con le cinque punte attuali.