Romano: “Perisic, jolly in mezzo al campo per Conte? Il retroscena: può restare all’Inter”

Ivan Perisic resta o va via di nuovo? È una delle domande più frequenti del calciomercato dell’Inter. L’esterno croato, tornato a Milano dopo aver vinto tutto con il Bayern Monaco, è tornato ad indossare la maglia nerazzurra nel primo test amichevole della stagione contro il Lugano.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, su Calciomercato.com non è da escludere una sua permanenza a Milano: “L’operazione col Bayern Monaco è sfumata dopo un’offerta da 12 milioni post Champions League vinta che la dirigenza dell’Inter ha declinato, niente da fare. Non ci sono state altre proposte all’altezza fin qui, ma il croato ha saputo da Antonio Conte che lo terrebbe volentieri come jolly d’attacco o da esterno sinistro all’occorrenza. Una pedina utile in una stagione faticosa, con tanti impegni. Perisic è pronto a giocarsela, a meno che arrivi un’offerta qui al 5 ottobre: l’Inter ha l’obbligo di ascoltarle quasi tutte, tranne che per i suoi intoccabili. Ma Perisic un anno dopo non è più condannato a partire a priori, anzi”.

