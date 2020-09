Godin sempre più vicino al Cagliari: distanza minima con l’Inter. Si sblocca Vidal?

Trattativa di mercato no stop tra Inter e Cagliari per il passaggio in rossoblu di Diego Godin. Come riportato da La Gazzetta dello Sport le parti non hanno mai interrotto il dialogo e questo resta un segnale positivo per la conclusione dell’affare.

Tra ingaggio garantito dal Cagliari e incentivo dell’Inter, la distanza si è assottigliata fino a quota 400 mila euro. Il sì così è davvero vicino con Vidal che continua ad attendere il via libera per prendere il primo volo e raggiungere di nuovo Conte in Italia.

Il centrocampista cileno intanto è tornato allenarsi con i compagni a Barcellona, oltre ad alcune sedute con il suo personal trainer. Il segnale non va inteso come negativo, probabile che i suggerimenti sugli allenamenti arrivano proprio da Milano.

