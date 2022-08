Mercato – Inter, Pinamonti può saltare: un ostacolo frena l’Atalanta

Contrariamente alle attese di inizio settimana, l'Atalanta non ha ancora mosso il passo decisivo per chiudere l'operazione Pinamonti con l'Inter. Il club bergamasco è rimasto fermo all'ultima proposta da 15 milioni di euro e non sembra ad oggi intenzionato a proporre altri rilanci. Una brutta notizia per il club interista, soprattutto perché sino a questo momento l'attaccante classe 1999 ha rifiutato tutte le altre destinazioni pur di attendere la Dea sul mercato.