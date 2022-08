Perisic: “Tottenham? Mi cercavano da marzo. Decisivo il posto Champions”

Dopo aver lasciato l'Inter a costo zero lo scorso giugno, Ivan Perisic è tornato a parlare in un'intervista rilasciata in Inghilterra. Il nuovo esterno del Tottenham, voluto fortemente a Londra da Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sports UK, ha ricostruito la trattativa andata in porto con gli Spurs, ricordando la prima chiamata che ha dato vita all'operazione: "Il primo contatto con il Tottenham credo sia stato a marzo. Il secondo, invece, ad aprile, quando il posto nei primi 4 sembrava cosa fatta dopo la vittoria contro l'Arsenal. Voglio giocare in Champions e ho sempre desiderato avere l'opportunità di cimentarmi in un campionato come la Premier. Dopo che la squadra ha chiuso al quarto posto, ci siamo accordati in due giorni, è stato molto semplice".