Pinamonti piace al Bologna, l’Inter al momento non apre ma individua il sostituto: il punto

La trattativa fra Roma ed Inter per lo scambio fra Edin Dzeko ed Alexis Sanchez è appesa ad un filo, ragion per cui la sessione invernale di calciomercato della società nerazzurra potrebbe chiudersi senza grossi sussulti. Stando a quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, però, qualcosa potrebbe muoversi in attacco nel caso in cui dovesse essere ceduto Andrea Pinamonti.

Il giocatore piace a diverse squadre di Serie A, con il Bologna particolarmente interessato: il club rossoblu attende aperture da parte dell’Inter, che secondo La Gazzetta dello Sport non sono ancora arrivate. L’operazione non è affatto semplice, ma qualora il giovane attaccante dovesse essere ceduto, si riaprirebbe l’ipotesi Eder per la sua sostituzione.

