Caso Lukaku-Ibrahimovic, Caressa: “Tanta ipocrisia. Non giustifico nessuno, ma polemiche esagerate”

Continua a far discutere la vicenda relativa al battibecco fra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, avvenuto durante il derby di Coppa Italia fra Inter e Milan giocato martedì scorso. Nonostante il giudice sportivo abbia scelto di non punire i due calciatori, assegnando una sola giornata di squalifica dovuta alla doppia ammonizione dello svedese ed alla precedente diffida del belga, le polemiche non si sono placate.

Della vicenda ha parlato anche il celebre giornalista Fabio Caressa, durante il suo programma radiofonico sulle frequenze di Radio Deejay. Queste le sue dichiarazioni: “Questo moralismo su Lukaku-Ibrahimovic è esagerato, a meno che non ci siano state frasi razziste. Io non sto giustificando, è un pessimo esempio, ma poi magari gli stessi che si indignano sono quelli che su internet insultano tutti”.

