Pinamonti si allena ad Appiano: la formula e le cifre del suo ritorno. Può restare

Andrea Pinamonti, attaccante classe 1999 cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, questa mattina si metterà a disposizione di Conte e tornerà ad allenarsi ad Appiano dopo le visite mediche di ieri pomeriggio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport la formula del suo ritorno è quella di un prestito da 5 milioni con obbligo di riscatto per altri 14, per un totale da 19 milioni di euro.

Tutto fa pensare che Pinamonti non sia solo di passaggio a Milano: il canterano nerazzurro potrebbe occupare lo slot della quarta punta della prossima stagione. Conte lo valuterà negli allenamenti, molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno dal mercato.

Dovesse andar via, Marotta e Ausilio dovrebbero rinnovargli subito un contratto in scadenza nel 2022, per evitare tra un anno di farlo rientrare – magari valorizzato – a soli 12 mesi dalla scadenza.

