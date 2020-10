CM.com – Da Esposito a Pinamonti, la storia si ripete: addio a gennaio? Raiola ha le idee chiare

Sabato pomeriggio Andrea Pinamonti ha esordito per la seconda volta con l’Inter. Lo ha fatto a Marassi, contro il suo ex Genoa, prendendo il posto nel finale di Lautaro Martinez.

Il canterano nerazzurro è a tutti gli effetti la quarta punta a disposizione di Conte, alle spalle di Lukaku, Lautaro Martinez e Sanchez ma fin qui in stagione ha collezionato solo 18 minuti. Nonostante i 3 anni in più e la maggiore esperienza sui campi di Serie A, il tecnico nerazzurro al momento sta gestendo Pinamonti come fatto la passata stagione con Esposito.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, a gennaio non è da escludere una partenza di Pinamonti. L’Inter, negli ultimi giorni di mercato, ha cercato di intavolare una trattativa con il Parma per lo scambio con Gervinho: l’affare è saltato a causa anche del no del nerazzurro e di Raiola vista la presenza in rosa già di Inglese e Cornelius. Pinamonti lascerà l’Inter solo per una maglia da titolare.

