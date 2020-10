Dal rosso di Kessie al mancato penalty su Lukaku: Inter non contenta della classe arbitrale

La vittoria contro il Genoa in campionato ha riportato serenità nell’ambiente nerazzurro ma la dirigenza dell’Inter non può di certo essere contenta per il trattamento ricevuto in questo inizio di stagione dalla classe arbitrale.

Come riportato dal Corriere dello Sport, le scelte di Massa non hanno convinto. Tra tutte l’atterramento di Lukaku da parte di Bani piuttosto evidente, così come il fallo di mano di Ghiglione su cross di Perisic.

Ma non solo perché l’Inter può recriminare su alcune scelte che hanno fatto parecchio discutere anche nelle sfide contro Milan, Lazio e Benevento. Tra queste il mancato cartellino rosso a Kessie già ammonito per un fallo su Hakimi e il rosso sventolato a Sensi all’Olimpico di Roma.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<