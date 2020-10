Shakhtar-Inter, Castro in conferenza: “Loro favoriti per il passaggio del turno. 5-0 in EL? Il nostro calcio non cambierà”

Luis Castro, allenatore dello Shakthar Donetsk, si è presentato in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions League in programma domani contro l’Inter. La squadra ucraina vuole riscattare il 5-0 di qualche mese fa in Europa League e vuole continuare a stupire dopo il 2-3 inflitto all’esordio al Real Madrid.

Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “Contro il Vorskla (1-1 ndr) abbiamo giocato dominando sempre, contro il Real invece c’è stato più equilibrio anche se abbiamo calciato in porta più volte rispetto al nostro avversario. Dipende sempre dal nostro avversario”

I recuperi: “Pyatov e Matvienko saranno a disposizione per domani. Si sono allenati bene e saranno con noi”.

Il 5-0 in Europa League: “Non cambia nulla sulla mia idea di calcio. L’Inter trasformò in gol ogni sua occasione, noi neppure una volta. Ricordo anche la gara contro la Dinamo Zagabria, sotto 3-1, l’abbiamo poi pareggiata. La nostra strada la conosciamo. Troveremo un modo anche per superare una montagna. Noi dobbiamo sempre cercare di giocare per il massimo obiettivo: in campionato, in Coppa nazionale e in Champions League”.

L’analisi sull’Inter: “Mi aspetto una squadra fortissima, che compete per il titolo in Italia, che ha raggiunto l’ultima finale di Europa League. E’ la favorita per il passaggio del turno nel nostro gruppo. Se facciamo vedere disciplina, sacrificio e disponibilità, possiamo centrare un buon risultato. Non dobbiamo pensare alle individualità, ciò che interessa è la squadra e l’approccio da squadra. Questo conta nel calcio”

