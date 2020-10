TS – L’Inter riscatta Sensi, il Sassuolo pensa a Pirola: ieri incontro in sede

Ieri si è tenuto un vertice di mercato nella sede dell’Inter con l’ad del Sassuolo Carnevali. Secondo quanto riportato da Tuttosport è possibile che si sia parlato di Lorenzo Pirola.

Il difensore azzurro classe 2002 è destinato a lasciare Milano in prestito e potrebbe finire in Emilia visto che l’Inter è intenzionata a girare un giovane ai neroverdi per ammortizzare la spesa fatta per il riscatto di Stefano Sensi.

