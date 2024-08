L’Inter si libera di Radu: “Trattativa in corso”

Fra gli esuberi che l’Inter cercherà in tutti i modi di piazzare in questo ultimo giorno di mercato c’è sicuramente Ionut Radu, portiere romeno classe 1997 con il contratto in scadenza nel 2025 che sin qui ha rifiutato tutte le destinazioni.

Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sono però delle novità. La Sampdoria ha infatti riallacciato i contatti con i nerazzurri, avviando la trattativa e al momento i contatti sono in corso sia con l’Inter che soprattutto con l’entourage del giocatore, che ha rappresentato il maggiore ostacolo in questo mercato. I blucerchiati, infatti, devono sostituire il portiere Ghidotti dopo l’infortunio.

Bisognerà verificare, però, se Radu sarà disposto ad accettare la Serie B che ha rifiutato poche settimane fa, quando per il suo trasferimento al Sassuolo sembrava tutto fatto.