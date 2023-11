Ancora una volta il Lecce di Pantaleo Corvino mette in mostra nuovi talenti pronti a spiccare il volo. Tra i profili più interessanti spicca Ylber Ramadani, ex Aberdee arrivato in Salenti in estate, che in un’intervista all’albanese SportNews ha svelato di aver avuto contatti con l’Inter tramite il suo agente: “L’interesse nerazzurro? Il mio manager era a Tirana, ha incontrato Ausilio ed è rimasto tutto il tempo. Per me è una motivazione molto grande, non devo smettere di lavorare per andare all’Inter” le sue parole.

L’emittente A2, affiliata al network CNN, ha inoltre aggiunto che ci sarebbero già delle trattative in corso con il Lecce che dopo averlo pagato circa 1,2 milioni di euro potrebbe cederlo per qualcosa come 10 milioni. La stessa fonte, poi, azzarda un’ipotesi: l’Inter si starebbe muovendo su Ramadani poiché starebbe concretamente valutando la possibilità di cedere Barella in estate.

L’opinione di Passione Inter

Classe 1996, nato in Germania, è un elemento importante della nazionale albanese dove gioca con l’interista Kristjan Asllani. Centrocampista di grande quantità, forte fisicamente, aggiungerebbe caratteristiche di gamba e recupero che alla mediana nerazzurra farebbero comodo. Dall’Inter, per ora, non arrivano conferme sulla trattativa avviata. Anche se da almeno un paio di anni i dirigenti nerazzurri guardano con attenzione al Salento, da Hjulmand prima a Krstovic e, quindi, Ramadani oggi.