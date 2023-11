Solo da poche settimane è stata presentata la terza divisa arancione per questa stagione 2023/2024 e abbiamo già le prime indiscrezioni su quella che sarà la nuova maglia per la prossima annata, quella 2024/2025. Con il rinnovo della partnership tra Inter e Nike sono già avviati anche i lavori per la stagione che dovrebbe vedere il debutto dell’Inter nel nuovo Mondiale per Club e ovviamente si spera anche nella nuova super Champions League.

Il portale Footy Headlines, come di consueto in largo anticipo, ha annunciato le grandi novità per quella che sarà la terza casacca interista, quindi quella da utilizzare in alternativa alla tradizionale maglia nerazzurra e al kit da trasferta solitamente bianco. “University Gold”, una sorta di oro chiaro, sarà ufficialmente il colore dominante della maglia, su cui saranno apposti dettagli e loghi in “Blackened Blue” e “Lyon Blue”. Ma la grande novità riguarderà soprattutto lo stemma Nike, che nella prossima stagione farà il suo debutto nella versione “upside”, cioè in verticale anziché nella collocazione solita. Di seguito le immagini delle anticipazioni, incluso il kit di allenamento.

3 Immagini