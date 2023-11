Potrebbe essersi già chiuso il 2023 di Banjamin Pavard con la maglia dell’Inter. Il difensore francese, che in occasione dell’ultimo match vinto contro l’Atalanta ha rimediato una lussazione alla rotula del ginocchio sinistro, solamente tra un mese potrà riprendere il lavoro di rieducazione.

Nel frattempo, dovrà limitarsi a portare un tutore funzionale per contenere i movimenti del ginocchio e a supportare i compagni solamente dall’esterno. In vista della sfida di questa sera in Champions League contro il Salisburgo, nella quale l’Inter potrebbe già centrare la qualificazione agli ottavi, l’ex Bayern Monaco ha voluto lanciare un messaggio.

Questo il post appena pubblicato da Pavard su Instagram e la promessa rivolta ai tifosi nerazzurri: “Grazie a tutti per i messaggi e l’affetto ricevuti negli ultimi giorni. Farò di tutto per tornare più forte. Forza ai ragazzi per stasera! Sempre Forza Inter”.