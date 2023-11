Scommesse sul calcio: Inter favorita contro il Salzburg in trasferta

La Champions League torna alla grande con le italiane impegnate nella principale coppa europee. Per i bookmakers non ci sono dubbi: l’Inter è la favorita nella sfida contro il Salzburg in trasferta. Dopo il 2 a 1 a San Siro, i nerazzurri sognano di staccare la Real Sociedad e di poter arrivare, da primi del girone, ad affrontare negli ottavi di finale, una squadra più abbordabile e poi sognare in grande fino alla fine.

La squadra di Inzaghi, impegnata in Champions League, sa che questo potrebbe essere l’anno buono. Dopo l’ottima finale disputata lo scorso anno, a Istanbul, contro il Manchester City, i nerazzurri conoscono i loro pregi e si sentono più consapevoli delle proprie capacità in Europa. Proprio per questo motivo, tranne qualche momento non facile vissuto contro la Real Sociedad, l’Inter sta giocando bene, con grinta e mostrando che ogni partita può essere vissuta come quella decisiva.

Bookmakers AAMS/ADM calcio: Inter può puntare in alto

Il miglior sito scommesse calcio, tra i tanti concorrenti è facile trovare quelli più affidabili, non può non considerare l’Inter favorita sul Salzburg nel ritorno delle gare del girone D dell’attuale Champions. Le puntate sul calcio, comunque, soprattutto quelle legate alle coppe europee, sono una grande passione degli italiani che, infatti, vedono il pallone come lo sport prediletto e amatissimo e i nerazzurri, reduci da una grande stagione europea, vogliono imporre il proprio modulo e la propria personalità già nelle partite preliminari. Le avversarie, tra Benfica in crisi, un Salzburg non felicissimo in campionato e una Real Sociedad più arrembante, sono abbordabili e, tranne qualche svista in terra spagnola, l’Inter ha dimostrato di poter dare filo da torcere a ognuna di loro.

A onor del vero, l’Inter ha mostrato maggiore concentrazione anche rispetto alle altre italiane presenti in Champions: Milan, Lazio e Napoli non stanno facendo bene e, tra queste, la vittoria del Napoli contro l’Union Berlin dello scorso turno è sembrato quasi opera di un piccolo miracolo, con l’allineamento dei pianeti e un Raspadori sempre pronto nei momenti importanti.

Con la Juve ai box causa plusvalenze (non può partecipare alle coppe europee per decisione della Uefa, la squadra interista sembra avere una marcia in più e la reputazione europea, guadagnata con un’ottima finale persa solo per 1 a 0 e in cui avrebbe meritato una sorte migliore, si fa sentire in campo continentale, con una consapevolezza più adulta e un modo di giocare che può rappresentare un vero spartiacque rispetto al passato. L’Inter vuole vincere, è evidente, e pensa già ai rinforzi di gennaio proponendo una maxi offerta per Zielinski. Non è bastata, quindi, la maestosa campagna acquisti estiva che ha portato, ad Appiano Gentile, giocatori di qualità come Pavard, Thuram, Arnautovic, Frattesi, Sommer, Bisseck, Carlos Augusto, Cuadrado, Klaassen e altri.

L’Inter vuole la seconda stella conquistandola sul campo, vincendo lo scudetto e cercando di arrivare il più lontano possibile in Europa. Sono passati i tempi della “pazza Inter”, qui si cerca di organizzare il lavoro in modo metodico per avere giocatori freschi, motivati, una rosa ampia e cambi di qualità che permettano di arrivare a giugno senza paura. Simone Inzaghi, il tecnico delle finali, l’uomo che sa vincere (e che ha già vinto), è convinto del potenziale nerazzurro e sa che, dopo anni buoni ma non buonissimi, questa può essere la stagione giusta per diventare i più forti di tutti.