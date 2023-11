“Errore imperdonabile”: Skriniar stroncato sui quotidiani francesi

Nonostante la rete che aveva aperto le marcature nel match di ieri sera contro il Milan, la partita di Skriniar al termine dei 90 minuti è stata comunque insufficiente. Il difensore del Paris Saint Germain ha pagato a carissimo la disattenzione commessa in occasione del gol del vantaggio rossonero siglato di testa da Giroud. Un ritardo che in Francia, alcuni dei principali quotidiani sportivi, proprio non gli hanno perdonato nelle valutazioni finali.

LE PARISIEN 5.5 – Lo slovacco ha iniziato perfettamente la sua partita aprendo il segno di una testa su ribattuta. Ha mostrato autorità nei duelli e attenzione fino a quando Giroud lo ha beffato di testa.

FOOT MERCATO 4.5 – Più fisico del suo collega (Marquinhos, ndr), ha resistito meglio agli attacchi di Giroud e Loftus-Cheek nel primo tempo. Se a volte ha avuto più difficoltà di fronte alla vivacità di Leão, la sua presenza è stata generalmente buona. Oltre a ciò, si è concesso di aprire le marcature al 9′, ma la grande nota nera della serata quando ha aspettato il fischio dell’arbitro che non è mai arrivato… provocando un ritardo imperdonabile sullo stacco decisivo di Giroud. Un errore che probabilmente gli è rimasto in mente partita. Ammonito e sostituito da Barcola.

Maggiore comprensione, invece, da parte dei quotidiani italiani, anche se in generale la partita dell’ex Inter è stata comunque giudicata insufficiente:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Depista Loftus-Cheek e va a segnare. Da lì, diventa tutto buio. Sovrastato da Giroud sul gol, prende più volte la targa di Leao, quasi mai la palla.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Non poteva chiedere di meglio come primo gol nel Psg: sotto la sua vecchia curva Nord e contro la squadra nemica. Però poi, sempre sotto la Nord, si fa saltare in testa da Giroud.

TUTTOSPORT 5.5 – Rete da… interista sotto la Nord, ma poi viene schiacciato da Giroud.