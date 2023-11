Il NUOVO capitano dell’Inter senza Lautaro e Barella

Questa sera alle 21.00 l’Inter si giocherà in Austria con il Salisburgo l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League. La formazione nerazzurra, con una vittoria, a prescindere dal risultato tra Real Sociedad e Benfica otterrà il pass per andare al prossimo turno.

In vista del turnover pensato da Simone Inzaghi, in campo dal primo minuto non ci dovrebbero essere sia Lautaro Martinez che Nicolò Barella, rispettivamente capitano e vice di questa stagione. I due interisti, tra i più utilizzati dell’ultimo periodo, avranno così modo di tirare il fiato in vista poi del posticipo di domenica contro il Frosinone.

Per questa ragione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, questa sera contro il Salisburgo ad indossare la fascia dovrebbe essere Alessandro Bastoni. Nonostante la giovane età, il difensore può essere considerato a tutti gli effetti un ‘veterano’ di questa squadra ed avrà con ogni probabilità l’onore di rappresentare l’Inter in Champions League come capitano.