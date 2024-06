Calciomercato Inter, rebus Arnautovic: il club ha già deciso

Uno dei più grandi interrogativi sul mercato dell’Inter di questa estate riguarda Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco si trova in questo momento impegnato con la sua Nazionale per preparare al meglio i prossimi Europei e non sembra avere ancora intenzione di pensare a cosa gli riserverà il futuro.

Nelle recenti interviste rilasciate, però, Arnautovic si è detto quasi certo di poter rimanere all’Inter, complice il contratto in scadenza nel giugno 2025. Le idee del club nerazzurro, stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, sembrano invece divergere proprio in questo punto.

Attualmente, con l’addio di Alexis Sanchez e l’approdo di Mehdi Taremi, l’ex Bologna è diventato il quarto attaccante dell’organico. Senza un suo sacrificio, l’Inter potrebbe aver già chiuso le entrata in attacco e sarebbe così costretta a dover rinunciare al sogno Albert Gudmundsson.

Per questa ragione, a cui si sommano altri due fattori come l’età avanzata e l’ingaggio pesante, il club ha già deciso di aprire alla cessione. A parte il ritorno della Fiorentina, qualcosa si è già mosso da Turchia e Arabia Saudita. Nessuna offerta ufficiale è stata comunque recapitata dalle parti di Viale della Liberazione dove il cartellino di Arnautovic viene valutato circa 5 milioni di euro.