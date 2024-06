Dybala può davvero lasciare la Roma: l’Inter e Marotta ci credono

Da qualche ora il nome di Paulo Dybala è tornato a risuonare forte sul mercato italiano. Sulle tracce dell’argentino, a due anni di distanza dall’ultima volta, ci sarebbe nuovamente l’Inter. Un’altra conferma dell’interesse è arrivata questa mattina sulle pagine di Tuttosport, secondo cui vi sarebbero i presupposti per mandare in porto l’affare.

Iniziamo col dire che, come nel caso di Gudmundsson, l’innesto o meno di Dybala dipenderà da Marko Arnautovic: solamente la sua cessione potrà liberare una casella in avanti. Rispetto all’islandese, altro grande obiettivo dell’Inter, la Joya costa decisamente meno. Per l’Italia esiste una clausola da 20 milioni, ma l’ingaggio destinato a schizzare sugli 8 milioni dalla prossima stagione potrebbe rendere meno rigida la posizione della Roma davanti ad un’offerta al ribasso.

Secondo il quotidiano torinese, inoltre, a spingere verso la partenza potrebbe essere lo stesso Dybala. Pare infatti che l’argentino si sia convinto di aver perso il treno Copa America a causa dell’assenza del club giallorosso da grandi palcoscenici come la Champions League.

Per quanto riguarda invece l’integrità fisica del ragazzo, questa non sembra spaventare l’Inter. A differenza di quanto avvenuto alla Roma negli ultimi anni, Simone Inzaghi potrebbe gestire con più giudizio l’impiego della Joya in un attacco che vede già campioni affermati del calibro di Lautaro, Thuram e Taremi. Non vi sarebbe dunque la necessità di spremere costantemente Dybala col rischio di portarlo al limite sotto il piano fisico.