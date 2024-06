L’ultima richiesta irrita l’Inter: pronto l’addio definitivo

Stiamo per entrare nella fase più importante del mercato dell’Inter. Il club nerazzurro, dopo aver intrattenuto per diverse settimane contatti e sondaggi per i nuovi obiettivi, è chiamato adesso a scegliere su chi investire o meno il budget destinato alle entrate per la prossima estate.

Uno dei calciatori seguiti nell’ultimo anno dai dirigenti nerazzurri, ad esempio, rischia di saltare definitivamente. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l’Inter non ha affatto gradito l’atteggiamento dell’Athletico Paranaense delle ultime settimane nell’ambito dell’operazione per Bento.

Nonostante il sì dato dal portiere al club nerazzurro da mesi, l’affare con la società brasiliana si è complicato a causa del gioco al rialzo portato avanti per il suo cartellino. L’Inter, infatti, è convinta di aver operato sempre nel massimo rispetto, specialmente la scorsa estate quando decise di non forzare la mano con il ragazzo per convincerlo a trasferirsi subito a Milano.

Da qui nasce la rabbia dei dirigenti interisti, convinti di meritare un trattamento diverso. Qualora la posizione dell’Athletico Paranaense non dovesse dunque ammorbidirsi, il rischio è di poter dire addio a Bento e lanciare l’assalto definitivo a Josep Martinez del Genoa come vice Sommer.