Inter, senti Bento: “Sogno di giocare in Europa”

Nonostante il suo nome si sia complicato in seguito agli ultimi contatti avuti con l’Athletico Paranaense, Bento rimane ad oggi uno degli obiettivi che l’Inter segue per rinforzare l’organico di Simone Inzaghi. L’estremo difensore non ha ancora deciso dove giocherà la prossima stagione ed è al momento concentrato solo sulla Coppa America che affronterà tra pochi giorni con il suo Brasile.

Come spiegato dal portiere in conferenza stampa, però, l’ambizione potrebbe portarlo presto in Europa: “Per me il calcio europeo non è molto più avanzato, ma è diverso dal calcio brasiliano e sudamericano in generale. I migliori giocatori del mondo sono in Europa e questo significa che sono i migliori del mondo lì. Spero di potermi esibire presto su un palcoscenico europeo”.

Bento, dal ritiro con la selezione verdeoro, ha proprio ammesso di voler spingere la sua partenza: “Sogno di giocare in Europa, ogni giocatore lo sogna. Se questo accadrà, sarà naturale. Se arriverà un’offerta penserò attentamente al mio futuro. È giocando che puoi entrare in Nazionale e se andrò in Europa spero di continuare a giocare e a rappresentare la Nazionale”.