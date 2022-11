CdS – Inter, in agenda spunta il rinnovo di Calhanoglu: la data dell’incontro

Il centrocampista turco era sbarcato in nerazzurro la scorsa estate firmando un triennale

Antonio Siragusano

Per non ripetere gli errori già commessi lo scorso anno con Ivan Perisic, l'Inter ha deciso di portare avanti con largo anticipo i discorsi per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il contratto firmato nell'estate 2021 con il club nerazzurro, dopo aver lasciato il Milan a costo zero, andrà infatti in scadenza il 30 giugno 2024. Una data che ad oggi sembra lontanissima e che comprensibilmente non dà particolari ansie alla società che in questo momento sta concentrando le proprie forze sul rinnovo di Skriniar.

Come spiegato questa mattina dal Corriere dello Sport, infatti, per la firma del centrocampista turco sul nuovo accordo non è previsto un incontro imminente. Ma la vera notizia è che l'Inter ha già inserito il prolungamento di Calhanoglu sulla propria agenda in vista dei prossimi mesi. Un primo incontro con l'entourage dell'ex rossonero verrà dunque fissato nei primi mesi del 2023, con l'obiettivo di poter siglare un nuovo contratto entro la fine dell'attuale stagione ed assicurarsi ancora per qualche anno il futuro di quello che in questa stagione è stato per costanza il miglior centrocampista nerazzurro.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

La duttilità inattesa mostrata in questa stagione ha reso automaticamente Calhanoglu un intoccabile. Trovare queste caratteristiche sul mercato risulta ad oggi un'impresa quasi impossibile. Il centrocampista turco, per giunta arrivato in maglia Inter a parametro zero, è un patrimonio da preservare.