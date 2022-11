GdS – L’Inter tenta il blitz per Thuram: ecco la strategia per gennaio

Il club nerazzurro tenterà l'assalto nella prossima finestra di mercato

Antonio Siragusano

Sta maturando sempre più nelle ultime ore la convinzione in casa Inter di poter anticipare a gennaio il colpo Marcus Thuram previsto per la prossima estate. Sul piano economico per i nerazzurri sarebbe come ripetere l'operazione che nel gennaio 2020 portò Christian Eriksen a Milano: il contratto del danese sarebbe infatti scaduto sei mesi più tardi, ma per anticipare la concorrenza i dirigenti interisti decisero di affrettare l'acquisto pur pagando il cartellino al Tottenham.

Sul piano strategico, invece, l'affare potrebbe ripercorrere quello dello scorso inverno che portò Gosens all'Inter. In quel caso l'esterno tedesco venne ingaggiato come potenziale titolare per il futuro qualora il rinnovo di Perisic si fosse complicato, mentre stavolta l'attaccante francese arriverebbe in previsione di un possibile addio in avanti nei prossimi mesi. Tra i dubbi del club su Correa, il prestito di Lukaku e il contratto in scadenza di Dzeko, Thuram diverrebbe una prima solida certezza per il reparto offensivo di Simone Inzaghi insieme a Lautaro Martinez.

Per quanto riguarda invece le cifre dell'operazione, come ribadito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, per strappare il francese dal Borussia M'Gladbach il prossimo gennaio dovrebbero essere più che sufficienti 10 milioni di euro, considerata la scadenza del contratto del calciatore nel 30 giugno 2023. Lo stesso Thuram, nonostante il forte interesse del Bayern Monaco per l'estate, avrebbe già aperto alla tentazione nerazzurra: un progetto che farebbe di lui una star e che gli aprirebbe le porte del tanto desiderato campionato italiano.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Come ripetuto più volte, per caratteristiche Marcus Thuram potrebbe essere l'attaccante ideale per il gioco di Simone Inzaghi. Centravanti veloce e forte fisicamente, abilissimo a sfruttare lo spazio in profondità. Con il francese potremmo dunque immaginare un'Inter più verticale, esaltata dai movimenti del ragazzo e dalla fantasia dei centrocampisti nerazzurri. Colpo da anticipare a gennaio ad ogni costo.