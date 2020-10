CM.com – Conte stregato da Rovella: Inter in agguato, il Genoa tratta il rinnovo

Sabato pomeriggio al Genoa non è bastata l’ottima prova fornita da Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001. Alla fine l’Inter si è imposta per 0-2, grazie alle reti di Lukaku e D’Ambrosio, ma la sua prestazione non è passata inosservata agli occhi della dirigenza nerazzurra.

Come riportato da Calciomercato.com, a Conte Rovella piace da un paio di anni. Il tecnico nerazzurro ci provò anche quando sedeva sulla panchina del Chelsea ed è pronto a tornare alla carica nelle prossime finestre di mercato.

Contro il fortissimo centrocampo dell’Inter Rovella non ha sfigurato, anzi ha confermato le sue doti tecniche e caratteriali. Il suo nome è già segnato in rosso sul taccuino di Marotta, il suo contratto scade il prossimo anno e il Genoa è già al lavoro per rinnovarlo per scongiurare il rischio di perderlo a zero.

