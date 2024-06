Sanchez ancora in Serie A: contatti in corso

Alexis Sanchez è pronto a salutare l’Inter a un anno dal suo ritorno e dopo un quadriennio complessivo trascorso in nerazzurro. Lo farà il prossimo 30 giugno, quando scadrà il contratto e i nerazzurri lo sostituiranno – almeno numericamente – con il parametro zero Mehdi Taremi. L’avventura del cileno in Italia e in Serie A, tuttavia, potrebbe non essere finita qui.

Se in un primo momento la destinazione sudamericana sembrava la più probabile per il cileno nel prossimo calciomercato, il neopromosso Parma che ha chiuso al primo posto la Serie B avrebbe contattato proprio Sanchez e diversi colloqui si sarebbero già svolti, come riporta La Gazzetta di Parma. L’ostacolo più consistente è rappresentato dall’ingaggio del Nino Maravilla, che quest’anno con l’Inter ha percepito 3 milioni netti.