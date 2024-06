Carlo Cottarelli torna a parlare di InterSpac, la società da lui fondata che si propone di istituire il sistema di azionariato popolare nel calcio e nello specifico per l’Inter, insieme ad altri tifosi vip. Dopo che i colloqui di questi anni con Steven Zhang non erano mai andati a buon fine, l’economista guarda ora alla nuova proprietà Oaktree. Queste le sue parole a Un giorno da pecora su Rai Radio Uno:

“L’idea di InterSpac è sempre valida, a tempo debito faremo la proposta a Oaktree e poi vedremo cosa succederà. Non so quando, vedremo, perché non c’è ancora neppure il Consiglio d’Amministrazione (si formerà domani, ndr). Se verrà fatto nel breve? Non so, bisogna vedere, di certo non passeranno anni“.