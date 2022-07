Il CorSera annuncia: “Ci siamo per l’addio di Sanchez all’Inter”. Ora si aprono due vie

Alexis Sanchez e l'Inter sarebbero vicinissimi a trovare l'intesa finale sulla buonuscita per separarsi definitivamente. È questo quanto afferma l'edizione odierna del Corriere della Sera, secondo la quale la base di partenza del discorso sarebbe rappresentata dai 4 milioni di euro offerti dai nerazzurri al cileno. Da qui, si aprono due vie: la prima prevede che Sanchez aspetti ad accettare fin quando non avrà trovato una nuova squadra in cui accasarsi in seguito. E la scelta non sarebbe necessariamente delle più semplici, visti i già numerosi rifiuti verso club di campionati non di primissima fascia.