CdS – Skriniar può restare: nessun rilancio dal PSG, l’Inter studia il “colpaccio”

La paura di illudersi è tanta, ma secondo il Corriere dello Sport, Milan Skriniar può davvero restare. Da parte del PSG non sono ancora arrivati rilanci ufficiali: magari, la storia potrà cambiare nelle prossime ore visto che i parigini sono in trattativa con il Chelsea per la cessione del difensore Kimpembe. Al momento, però, l'Inter fa sapere che non ha ancora ricevuto un'offerta allettante dal PSG.