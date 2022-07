Vidal al Flamengo, presente al Maracanã: c’è l’abbraccio con Gabigol

Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore del Flamengo . Negli scorsi giorni, il centrocampista cileno aveva rescisso il suo contratto con l' Inter salutando così, per sempre, il mondo nerazzurro. Poche ore fa, invece, ha abbracciato il Flamengo che lo ha accolto al Maracanã in occasione della sfida di Coppa del Brasile vinta contro l'Atletico Mineiro.

"Un sogno che si realizza", così ha scritto Vidal su Instagram. E, in tutto questo, c'è stato tempo anche per un abbraccio con un altro (celebre) ex nerazzurro, ovvero Gabigol.