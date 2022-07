Di Marzio: “Bremer più vicino all’Inter, anche senza la cessione di Skriniar”

Bremer si avvicina a grandi passi all'Inter. Come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i contatti tra Inter e Torino vanno avanti: c'è ancora distanza sulla valutazione, ma si sta assottigliando. I nerazzurri contano di chiudere entro settimana prossima per la cifra di circa 35 milioni di euro - bonus compresi -avvicinandosi, così, alla richiesta dei granata di 40 milioni di euro.