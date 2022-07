Mercato – Il piano non cambia: creare spazio per Dybala. Occhio a Dzeko, sviluppi inglesi per Correa

È vero, in queste ore si sta parlando in maniera insistente di possibili inserimenti di altri club, dal Milan al Napoli passando soprattutto per la Roma che con José Mourinho rappresenta, a detta di molti, la principale insidia per i nerazzurri. L'Inter però si è mossa per tempo e in maniera forte, solo la mancanza di spazio nel pacchetto offensivo sta bloccando un matrimonio pronto ad andare in scena. Attenzione allora agli sviluppi attorno ad Edin Dzeko e Joaquin Correa: uno di loro, stando alle informazioni di oggi, dovrà aggiungersi ad Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti nella lista delle cessioni per far spazio all'argentino. E ci sono novità.