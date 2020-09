UFFICIALE – Schirò è un nuovo giocatore della Carrarese: “Piazza ambiziosa, voglio lasciare il segno”

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Carrarese Calcio 1908 ha comunicato di aver perfezionato l’acquisto in prestito di Thomas Schirò, centrocampista classe 2000 dell’Inter, fino a giugno 2021.

Ecco le sue prime dichiarazioni: “La scelta di Carrara è stata la più logica di fronte a quelle che sono le ambizioni di questa piazza che vuole raggiungere quanto sfiorato la scorsa stagione. Personalmente, essere allenato da Mister Baldini è un bel battesimo con il calcio perché si tratta di un allenatore esperto e navigato anche in categorie superiori. Voglio togliermi grandi soddisfazioni con la maglia azzurra ed aggiungere qualcosa ad una squadra che ha già ottime basi. A centrocampo sono in grado di giocare sia mezz’ala che trequartista. Inserirmi senza palla e segnare qualche goal rientra nelle mie caratteristiche, insieme ad un mancino che cerco di mettere a disposizione in fase di impostazione. Anche fisicamente cerco di farmi rispettare nei contrasti. Voglio mettercela tutta e credo che sarà un grande anno per la Carrarese”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<