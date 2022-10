GdS – Futuro Skriniar, c’è il diktat di Zhang: lo ha comunicato ai dirigenti

Rimane appeso ad un filo il futuro di Milan Skriniar in maglia nerazzurra. Il difensore slovacco non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza al termine dell'attuale stagione con l'Inter e sino a questo momento - come confermato ieri sera dall'ad Beppe Marotta - il suo entourage non ha ancora incontrato il club per discutere l'accordo. Appuntamento che è stato dunque rinviato a fine ottobre, con molta probabilità dopo il match giocato in Champions League contro il Viktoria Plzen.