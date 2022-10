Marotta su Suning: “La cessione? Dinamiche sopra la mia testa, dobbiamo comunque ringraziarli”

"La crisi? Penso il peggio sia passato. Siamo partiti con un handicap, ma calciatori e giocatori sono stati bravissimi a ritrovarsi e compattare il gruppo. Inzaghi ? Conoscevamo il suo valore, perciò non abbiamo mai pensato di cambiarlo. Sapevamo sarebbe stato all'altezza della situazione e ne sarebbe uscito. Skriniar ? Sicuramente entro qualche settimana ci troveremo per discutere del rinnovo, probabilmente dopo la partita con il Viktoria Plzen . Ritengo ci siano tutte le basi per arrivare ad un esito positivo . Il ragazzo è un professionista molto serio ed è attaccato a questi colori. Sono ottimista, c'è grande rispetto da ambo le parti. I matrimoni si fanno sempre in due".

"Il futuro societario? Sono voci che non devono distoglierci dai ringraziamenti alla famiglia Zhang, che ha immesso centinaia di milioni in questi anni. E anche ora, in un momento di notevole difficoltà finanziaria. stanno continuano ad onorare gli impegni presi. Noi dobbiamo concentrarci sui risultati sportivi, questa questione è qualcosa che sta sopra la mia testa. Ma ripeto, non possiamo esimerci dal ringraziare la società che non ci ha fatto mancare nulla".