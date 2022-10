GdS – Inter, la cessione resta l’ultima spiaggia: il piano di Zhang

Il presidente nerazzurro continua a sperare di trovare un "aiutante"

Pietro Magnani

Le recenti voci fatte circolare dal Financial Times, peraltro non smentite da Beppe Marotta, hanno innescato un terremoto di speculazioni sul futuro dell'Inter. Il club, per molti destinato a diventare americano, per ora rimane in mano alla famiglia Zhang. Che però, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non vorrebbe ancora mollare definitivamente la presa sul club.

Secondo la Rosea infatti, fino a ieri non c'era nessun mandato ufficiale di vendita firmato. Questo perché Zhang, per il momento, non si è rassegnato all'idea di poter mantenere il pacchetto di maggioranza. Il presidente nerazzurro infatti, nei colloqui avviati finora con banche come Raine Group, avrebbe ribadito di stare cercando un socio di minoranza che possa aiutarlo.

È però piuttosto complesso trovare qualcuno che immetta ingenti somme di denaro senza avere piena voce in capitolo sulle decisioni. E proprio per questo, se qualcuno arrivasse con l'offerta "giusta", Zhang finirebbe comunque per cederebbe la maggioranza senza riserve. Per vendere il club servirebbero 1,2 miliardi di euro. Una cifra molto importante, ma che sarebbe comprensiva anche dei debiti. E chissà che, con il progetto stadio che pare ormai avviato, non si riesca a trovare qualche gruppo interessato al pacchetto completo.