TS – Inter, no a Milenkovic. Smalling più Kanté: Marotta la ha idee chiare

Se il Tottenham dovesse alzare la posta in gioco e accontentare l’Inter per Milan Skriniar, secondo quanto riportato da Tuttosport la dirigenza nerazzurra ha già in mente la strategia per reinvestire il tesoretto negli ultimi giorni di mercato.

Difficilmente l’Inter reinvestirà il ricavato della cessione su un difensore dalla valutazione elevata come Milenkovic. La Fiorentina per lui chiede 40 milioni di euro, troppi per Marotta che cercherà di portare alla Pinetina un giocatore come Smalling che costa decisamente meno dopo essere rientrato al Manchester United dal prestito alla Roma.

Il surplus economico di queste due operazioni, unito alle entrate di altre cessioni, servirà a mantenere vivo il sogno Kanté da qui a fine mercato.

