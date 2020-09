Le esclusioni di Asamoah e Joao Mario dalla lista dei 25 giocatori consegnata alla Lega Serie A non sono passate inosservate. Qualcosa sembra muoversi sul mercato per i due, come riportato da Tuttosport.

Soprattutto per l’esterno ghanese, nel mirino di diverse squadre di Ligue 1: l’ex Juventus è sparito dai radar nerazzurri e, arrivato a questo punto, prenderà in considerazione le offerte.

